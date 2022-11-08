مصرع طفل صدمته سيارة بجرجا جنوب سوهاج.. وجهة التحقيق تصرح بدفن الجثة

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل مصرعه عقب اصطدام سيارة به بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، واتهم والد الطفل قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله تم التحفظ على السائق والسيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد باصطدام سيارة بطفل ووفاته، وتم ضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعة.



بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد نور عمر رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، وصول الطفل حسين ن ص م ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.



بسؤال والده المدعو ناصر ص م 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو ابنه المذكور أمام المنزل اصطدمت به سيارة نقل " قيادة المدعو عادل ع ع م 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية مما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب فـي الحادث ونفي الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور، ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.





