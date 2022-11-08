وقالت الجاتروفا - فى كلمتها خلال قمة رؤساء مبادرة "تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط" بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى - إن إطلاق المبادرة المناخ بشرم الشيخ تعد برهانا على أهمية التعاون بين الحكومات ولا سيما فى منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، لافتة إلى أنه خلال الشهر الماضى تم تنظيم مؤتمر بشأن البيئة فى أوروبا بدعم من حكومة قبرص حضره 900 مفوض من المنطقة، وعلى المستوى الوزارى دعا إلى ضرورة العمل المشترك لتحقيق التعاون الدولى.

وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم كافة الإجراءات التعاونية على المستوى الإقليمي ودول المنطقة، ومشاركة الخبرات دعما لخطة العمل في هذا الشأن.