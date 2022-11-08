وقالت الحلو - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بالكويت على هامش زيارتها لمقر الأمم المتحدة بالكويت- أن الإعلام المصري يتميز دائما بالسعي نحو الإرتقاء بالصحافة الإيجابية والمتجددة والبعد عن الأخبار المغلوطة والتأكد دائما من مصداقية الأخبار قبل النشر، منوهة إلى أن الإعلام العربي بات واضحا للجميع حاليا أنه متطور ونموذج يحتذى به دوليا خاصة في مجال الحريات ومصداقية الأخبار.



وأضافت المسئولة بالأمم المتحدة أن زيارتها للكويت تأتي في إطار التنسيق بين الجانبين الأمم المتحدة ووسائل الإعلام الكويتية من أجل وضع منظومات التطوير والتحديث والتوعية والأفكار الجديدة.

من جانبه قال السفير طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت إن زيارة مسئولة الإعلام بالأمم المتحدة لدول الكويت ولبنان والأردن وسوريا تأتي في إطار التواصل بين الأمم المتحدة والإعلام وكافة المؤسسات الصحفية من خلال مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت.



وأضاف أن الأمم المتحدة في مجال الإعلام تعمل دائما من أجل التأهيل والتدريب والتواصل والتعرف على الأولويات الإعلامية ومناهج التغطية الخاصة بالتنمية المستدامة والجوانب السياسية والكوارث.