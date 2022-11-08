اليوم السابع
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مدير مخزن غير مرخص يعترف بحجب السلع الغذائية لبيعها بالسوق السوداء فى الجيزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:17 م
مدير مخزن غير مرخص يعترف بحجب السلع الغذائية لبيعها بالسوق السوداء فى الجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف مدير مخزن تم ضبطه وبحوزته 60 طن سلع غذائية فى الجيزة، بحجب المضبوطات عن البيع، تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأضاف المتهم أنه جمع كميات من السلع الغذائية المتنوعة، وخزنها بمخزن مسئول عن إدارته، بدون ترخيص، تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء، للاستفادة من فارق الأسعار، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

وردت معلومات لرجال مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مدير مخزن لكميات من السلع الغذائية عن البيع، لبيعها بأسعار السوق السوداء.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطه وبحوزته كمية قدرها (60 طن "فول – عدس – بسلة جافة") معبأة داخل عبوات وشكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسوق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


مباحث التموين

حجب السلع

تموين الجيزة

غش تجاري

امن الجيزة



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