مديرية الصحة بدمياط تطلق حملة بعنوان "واجه التنمر"

دمياط معتز الشربيني

أطلقت مديرية الصحة بدمياط حملة (واجه التنمر) لدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين والعمل على تغيير هذا السلوك.

وقامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بدمياط بقيادة الدكتورة مروة صالح بعمل ورشة عمل مكبرة للزائرات الصحيات بالمدارس على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع إدارة السن المدرسي بقيادة الدكتورة نجلاء عمر ومديرية الأوقاف ومديرية التضامن الاجتماعي.

وتضمنت ورشة العمل مفهوم التنمر وأنواعه وتأثيره وكيفية مواجهته بإلإضافة إلى مناقشته من الجانب الدينى بواسطة الشيخ محمد عبيد، ويأتى ذلك بالتزامن مع عقد العديد من الندوات ضمن الحملة بمدارس المحافظة على مستوى جميع الإدارات، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وتحت إشراف الدكتور محمد بدران، وكيل مديرية الصحة.



