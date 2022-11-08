محافظ كفر الشيخ يسلم 60 جهازا لـ15 فتاة مقبلة على الزواج.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

سلم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعلى العربى، عضو مجلس إدارة مجموعة العربى، جهاز عرائس لـ15 فتاة مقبلة على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية كما حددتها وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، والتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربى للتنمية المجتمعية، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار وشئون المجتمع، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، وبسمه الديب، مدير وحدة حقوق الإنسان.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة شهدت عمل خيرى مجتمعى من الطراز الأول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطنى أبرزهم مجموعة العريى، مؤكدًا أنه عمل يشعر المستفيدين من العرائس من ذوى الهمم ويتيمى الاب والام بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة فى افراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطى معظم مراكز المحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن،متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدا أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن هذا الحدث ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لأنه يدخل البهجة والسرور على الفتيات، مثنيًا على دور منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها مؤسسة العربى للتنمية المجتمعية فى تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الأكثر احتياجا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجا من النماذج المضيئة التى من المفترض أن يسير على خطاها باقى منظمات المجتمع المدنى ليتقدم من خلالها بقية القطاعات.

وأعرب على العربى عضو مجلس إدارة مجموعة العربى عن سعادته بالمساهمة فى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج مؤكدًا أن دعم مصر وأهلها واجب على كافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل فى كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية تماشيًا مع توجهات الدولة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم العربى التهنئة إلى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة كفر الشيخ بمناسبة العيد القومى مؤكدًا أن مؤسسة العربى لن تدخر جهدًا فى المشاركة فى أعمال الخير والوصول للفئات الأكثر احتياجا ومساعدته.

وأضاف العربى أن تجهيز العرائس وقافلة ستر وعافية على مستوى الجمهورية ضمن المشروعات التى تشارك فيها مؤسسة العربى تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي.

جانب من الاجهزة



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تسليم الدروع