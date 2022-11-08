محافظ "بنك فرنسا" يدعو البنوك المركزية الأوروبية لمواصلة رفع أسعار الفائدة

كتبت هناء أبو العز

دعا محافظ بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروي دي جالو، البنوك المركزية الأوروبية إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة العام القادم، حتى بلوغ ذروة التضخم الأساسية، حسبما أشارت اليوم الثلاثاء صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.

وقال دي جالو "حتى يصل التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الطاقة والغذاء) إلى ذروته بوضوح، يجب ألا نتوقف عن رفع معدلات الفائدة".

ومن جانبها، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد -خلال جولة في دول البلطيق في ظل ارتفاع الأسعار بنحو 20%- إلى أن عمل البنك المركزي الأوروبي لخفض التضخم لم ينته بعد مؤكدة ضرورة منح ترسيخ التضخم.

وشددت لاجارد على أنه "يجب الاستعداد لاتخاذ القرارات اللازمة، مهما كانت صعبة، لكبح التضخم" وبالتالي فإن البنك المركزي مستعد للسماح للاقتصاد الأوروبي بالدخول في حالة ركود، دون تعليق سياسته الصعودية.

وأوضحت أن "السوابق التاريخية تشير إلى أننا لا ينبغي أن نتوقع أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى خفض التضخم بشكل كبير" مؤكدة أنه سيكون هناك المزيد من الزيادات على الرغم من علامات التحذير من حدوث ركود محتمل في منطقة اليورو.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تظل الأسعار مرتفعة "لفترة طويلة من الزمن" وقد أصبح احتواؤها مهمته الرئيسية، فمنذ يوليو، غير الكيان الأوروبي سياسته النقدية، مع 3 زيادات في أسعار الفائدة يسعى من خلالها إلى تثبيت الأسعار عند 2% على المدى المتوسط.

وخلال الأشهر الأربعة الماضية، رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع من 0.5% إلى 1.5%، ومن المتوقع أن يعلن زيادة أخرى ليصل إلى 2% على الأقل في ديسمبر لمواجهة التضخم.