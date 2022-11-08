قطار التنمية لا يتوقف بأسوان.. شبكة طرق حديثة تربط الأودية بالمجتمعات العمرانية

أسوان - صلاح المسن

تتواصل جهود الدولة، في تنفيذ خطة تطوير ورصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمحافظة أسوان، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتسريع معدلات الأداء وتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز تحقيقاً للصالح العام، وذلك في ضوء خطة الدولة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وتغطي شبكة الطرق الحديثة أنحاء محافظة أسوان، وتعد شرايين تربط الأودية القديمة بالمجتمعات العمرانية الجديدةوالمصانع والزراعات.

وتشهد محافظة أسوان، طفرة إنشائية غير مسبوقة في مجال الطرق والكبارى، تستهدف فتح محاور مرورية جديدة، وتحسين جودة الطرق والكبارى

وفي مدينة أسوان يجري رفع كفاءة وتطوير ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كيلو متر ، وبتكلفة تقديرية تصل لأكثر من 140 مليون جنيه بواسطة الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان.

وتشمل الأعمال توسعة الطريقين ليصبحوا حارتين فى كل إتجاه بعرض 7 متر لكل منهما ، مع تنفيذ الرصف والأرصفة والبلدورات والإنارة والتشجير و سيتزامن ذلك مع تحويل حركة النقل الثقيل القادمة من المناجم والمحاجر من طريقى كيما والسماد إلى الطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / الكوبرى الملجم بعد إنشاؤه بالكامل بطول 23 كيلو متر وبتكلفة 600 مليون جنيه

ومشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه للقضاء على مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 139 مليون جنيه وبطول 2060 متر ، وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 7.5 متر ، وبحمولة تصميمة تستوعب 120 طن حيث تم مراعاة إنشاء كوبرى السيل أمام مدخل الصداقة الجديدة لتفادى المبانى والعمارات السكنية ، بالإضافة إلى خطوط الطرد للصرف الصحى المتجهة إلى محطات المعالجة بكيما .

والأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة طريق السادات ، والطريق الداخلية بمناطق العقاد وأمتداد العقاد والتأمين الصحى بمدينة أسوان ،وقد أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بمواصلة العمل ليلاً ونهاراً للإسراع بأعمال إعادة الشئ لأصله بالجزيرة الوسطى بطول 4 كيلو متر، وذلك بطريق السادات وخاصة بعد الإنتهاء من أعمال مد كاميرات المراقبة ضمن المنظومة المتكاملة التي تهدف لتحقيق السيطرة والإنضباط في الشارع الأسوانى لمواجهة أي مخالفات للمركبات أو تجاوزات للسرعة وغيرها ، والتأمين للأفواج السياحية لضمان سلامة وحياة المواطنين والزائرين.

والبدء في أعمال رصف ورفع كفاءة طريق نيابة المرور بدءاً من أمام مستشفى التأمين الصحى وإمتداد العقاد وحتى مبنى الأحوال المدنية وحى اللوتس ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الجانبية بأطوال تصل إلى 10 كيلو متر وذلك ضمن رصف وتطوير عدد من شوارع مدينة أسوان تضم مناطق المحمودية وكسر الحجر وأطلس والعقاد وإمتداده بأجمالى أطوال 39 كيلو متر بتكلفة إجمالية 64،5 مليون جنيه ، ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة مرعاة تطبيق كافة مواصفات الكود المصرى لتلبية إحتياجات ذوى الإعاقة من رامبات وتدرجات في الأرصفة وأماكن العبوروالحركة تأميناً لسلامتهم وحياتهم .

من المقرر أن يشهد حى المحمودية خلال الفترة القادمة أعمال رصف ورفع كفاءة للطرق والمداخل الرئيسية بأطوال تصل إلى 8 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه ضمن خطة الرصف للعام المالى 2022/ 2023.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لمسئولى مديرية الطرق بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لتركيب المطبات الشوكية بعدد من الشوارع داخل المدينة مما يساهم فى إحكام السيطرة على عربات التوك توك ، ومنعها من المرور بالشوارع الرئيسية ، وبالتالي تلافى ما كانت تسببه من سلوكيات سلبية تؤثر على سلامة المواطنين.

ويتم تدريجياً تركيب هذه المطبات حيث تم تنفيذها حالياً داخل شوارع المطار والسودانيين "هميمى الجبلاوى" وأبطال التحرير، وعباس فريد، ومستهدف تركيبها في شوارع كسر الحجر أمام مستشفى أسوان الجامعى والطريق الدائرى أمام المعهد الأزهرى.

وفي مركز ادفو، حيث يجري إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق معبد إدفو من أجل تحقيق السيولة المرورية، و تحقيق معدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة مع بداية الموسم السياحى الحالى، وهو الذى توازى مع توفير محاور بديلة للطريق الذى يربط بين المراسى السياحية ، ومعبد إدفو.

وفي مدينة إدفو أيضا تسابق مديرية الطرق بأسوان الزمن لإنهاء أعمال رصف طريق معبد إدفو بطول 1.5 كيلو متر وعرض يصل إلى 20 متر من إجمالي رصف 9 كيلو متر بتكلفة 30 مليون جنيه ، مع تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير حيث جارى تنفيذ مخطط متكامل لرفع كفاءة ورصف طريق الكورنيش بطول 1.5 كيلو متر ، وأيضاً تطوير وتجميل شامل للمراسى السياحية على 3 مراحل بتكلفة 14 مليون جنيه على غرار مشروع تطوير طريقى كورنيش النيل القديم والجديد و المراسى السياحية بمدينة أسوان حيث شملت الأعمال الأرضيات ، والأسواروالإنارة والبنية الأساسية ، فضلاً عن منظومة وشبكة الحريق .

وفي وادي عبادي بمركز ادفو شمال شرق محافظة أسوان ،تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بإشراف من وزارة النقل حالياً بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق إدفو / مرسى علم لتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر حيث جارى العمل لمسافة الـ 60 كيلو متر الأولى بداية من مدينة إدفو بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بطول 115 كيلو متر ،بتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه من مدينة إدفو ، وفى إتجاه مدينة مرسى علم ، فيما سيتم رصف باقى المسافات على الطريق مرحلياً والذى يصل طوله إلى 220 كيلو متر .

وفي وادي الصعايدة بمركز ادفو يجري رصف المسافة من مدخل الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة حتى مدخل قرية الأشراف بطول 20 كيلو متر وبنسبة تنفيذ 60 %.

وفي وادى النقرة التابعة لمركز نصر النوبة جارى رصف الطريق من توشكى لوادى النقرة ، وباقى قرى وادى النقرة بأطوال وصلت إلى 50 كيلو متر ، وتم تنفيذ حوالى 60 % حتى الآن وسط مشاركة لـ 3 شركات فى تنفيذ أعمال الرصف.

وكانت قد إستكملت محافظة أسوان جهودها لرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والداخلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة حيث والأعمال الجارية ضمن الخطة الإستثمارية لمشروعات إنشاء ورصف الطرق 2021 / 2022 بتكلفة إجمالية 62 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية .

وكان قد وجه محافظ أسوان أثناء زيارته لمدينة دراو بإعادة رصف الإتجاه الشمالى لإزدواج الطريق ورفع كفاءته بعد حدوث هبوط له أمام مزلقان المدينة الرئيسى حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد التربة ، مع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالطبقة الرابطة بطول250 متر، وبتكلفة 10 مليون جنيه ، وكذا طريق الطويسة بطول 500 متر وعرض ١٣متر وبتكلفة 2 مليون جنيه ، فيما تم إنهاء رصف ورفع كفاءة شارع سينما أبو شوك مع تقاطع السوق السياحى بمدينة أسوان بطول 200 متر وعرض 14 متر وبتكلفة 500 ألف جنيه ،

وسيتم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الرئيسى لتقسيم التجاريين بالرضوانية بطول 1.5 كيلو متر وبتكلفة 3 مليون جنيه ، كما أنه سيتم إدراج العديد من الطرق الداخلية فور إنهاء أعمال البنية التحتية ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2022/2023 .



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (1)



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (2)



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (3)



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (4)



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (5)



طرق حديثة تغطي أنحاء محافظة أسوان (6)