فحص وعلاج 1340 حالة بقافلة جامعة طنطا الشاملة بمركز سمنود ضمن حياة كريمة

الغربيــة - فريق المحافظات

نظمت جامعة طنطا، قافلة تنموية شاملة فى قرية بنا ابو صير بمركز سمنود محافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال الدكتور محمود ذكي، إن قوافل الجامعة الشاملة تستهدف دعم مبادرة "حياة كريمة" وخدمة المرضى بالقرى الأكثر احتياجا وصرف الدواء بالمجان ودعم استراتيجية مصر2030 للتنمية المستدام فضلا عن تقديم القوافل للاهالى خدمات توعوية وإرشادية فى المجالات الاجتماعية والاقتصادية لتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود سليم أنه يتم الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب في مختلف التخصصات والمجالات بالقوافل وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1340 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 115 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 114 في عيادة الاطفال، و 143 بالعظام، و 102 جلدية، 125باطنة، و 36 مسالك بولية، و 106 أنف وأذن، و 28 جراحة عامة، و 62 صدر، و 57 نفسية وعصبية، و 161 جراحة عيون، و 27 قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 87 حالة بواقع حالة 14 جراحه المخ والاعصاب، 2 اطفال،3 مسالك بولية، و 24 عظام، و 6 صدر، و 3النفسية والعصبية و4 باطنة، و 6 جلدية، و 15 رمد، و 2 أنف وأذن، 4 مخ وأعصاب، و 4 قلب، 4جراحة.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 24 مواطن، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.