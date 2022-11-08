غادة والى: 280 مليار دولار قيمة الجرائم والأضرار المرتكبة سنويا ضد البيئة

الأمير نصرى

قالت غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة: "نناقش خلال قمة المناخ مواجهة التغيرات المناخية ولذلك يجب أيضا أن تواجه الجريمة فى هذا النطاق، بمعنى أن نواجه من يتخلصون من نفايات المصانع فى المياه وإلقاء الزجاجات الفارغة فى المياه".

وأكدت غادة والى خلال لقائها ببرنامج "بالورقة والقلم" والذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى على قناة "ten"، على وجود الاتجار غير المشروع فى الممنوعات بالحياة البرية والأخشاب والتى بلغت قيمتها 100 مليون دولار سنويا، كما بلغ قيمة الجرائم والأضرار التى ترتكب ضد البيئة سنويا 280 مليار دولار، مشددة أنه يجب أن يتم وضع قوانين لمواجهة الجرائم.

وتابعت، أنه يوجد ببعض الدول غسيل أموال ترتكب ضد البيئة، بالإضافة للعصابات والجماعات الإرهابية التى يتوفر لها المال لارتكاب هذه الجرائم، مشيرة إلى أنه عندما يتم ترك المراعى والهجرة لأمكان أخرى بسبب التغيرات المناخية يدفع الشباب للقيام بجرائم، لأنه تم حرمانهم من مصدر رزقهم، بالإضافة لجرائم إلقاء الزجاجات فى البحار، وقتل الحيوانات البرية.

وأوضحت، أن طبيعة التغيرات المناخية شديدة القسوة ببعض الدول يدفعهم لزراعة المزيد من الأفيون مما يجلب الجريمة والفساد، مضيفة أنه توجد جريمة منظمة للعصابات الإرهابية، والكوارث المناخية تحيط بنا فى كل مكان وأصبح الخطر حالي، مؤكدة أن قمة المناخ يزيد وعى المواطنين.