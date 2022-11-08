عضو اللجنة المنظمة لـcop27: كل الأعمال الموجودة بحديقة السلام صديقة للبيئة

كتب أحمد عرفة

قالت جينا روميل، عضو اللجنة المنظمة لـcop27، إن العمل كان على قدم وساق منذ التكليف بمهام تنظيم قمة المناخ، موضحة: «كنت عضو في اللجنة الهندسية المسؤولة عن تطوير المكان، ووضعنا خطة وعملنا عليها شهور طويلة».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»: «عندما كلفنا بهذه المهام عملنا عمل شاق لمدة شهور من التخطيط، أعدنا هيكلة المكان من جديد، ووضعنا خطة وتصميمات لكل تفصيلة في المكان، فالمكان عبارة عن حديقة السلام وهي منطقة خضراء تتقسم لجزئين، جزء خاص بالجلوس وآخر خاص بالحفلات، وروضة بها أعمال فنية لفنانين وطلاب وجامعات، جميعها من مواد معادة التدوير».

وتابعت: «مشينا على خطة قمة المناخ، وكل المواد المستخدمة في المكان كانت صديقة للبيئة، كما أن المكان لن يكون مرتبطا بقمة المناخ وسيكون دائما، ونجري دراسات مع غرفة العمليات لنكمله على أفضل وجه، ونجهز لاستخدامه من المواطنين، حيث يأتي إليه المواطنون والسياح لركوب الدراجات، وحضور حفلات وزارة الثقافة».