اليوم السابع
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عضو اللجنة المنظمة لـ"كوب 27": الأنشطة والجلسات بالمنطقة الخضراء صديقة للبيئة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:42 م
عضو اللجنة المنظمة لـ"كوب 27": الأنشطة والجلسات بالمنطقة الخضراء صديقة للبيئة قمة المناخ -أرشيفية
رامي محيي الدين

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قالت مريم وليد عضو اللجنة المنظمة لكوب 27 فى شرم الشيخ، إن منصة شباب العالم في المنطقة الخضراء تتألف من شباب ضمن البرنامج الرئاسي، وهناك شباب متطوع، موضحة إن الأنشطة والجلسات التى تتم مناقشتها في المنطقة الخضراء صديقة للبيئة، وسيكون هناك أجندة ليرى الناس مواعيد الجلسات التي يرغبون في حضورها.
 
وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى إم سى" مع الإعلامية إيمان عبد الباقى: "الأنشطة كلها مرتبطة بالمناخ وإعادة التدوير وكلها أنشطة صديقة للبيئة ومرتبطة ارتباط شامل وكامل بقضايا المناخ".
 
وتابعت: "شباب بلد مثل أى مبادرة للمتطوعين للتنظيم، وناقشت كل المشاركين وهم حوالى 2000 شاب متطوع من مختلف التخصصات". 
 
وأكدت أن للشباب دور كبير والدولة تتجه لتفعيل دور الشباب والشباب المشاركين أصبح لديهم خبرة كبيرة لأنهم شاركوا في أربعة نسخ من منتدى شباب العالم، وقادرون على تنظيم المنتديات والمؤتمرات الكبيرة، وقادرون على تنظيم المؤتمر من وقت وصول الضيوف وحتى وصولهم إلى بلدانهم".

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