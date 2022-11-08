ضبط 2 طن دقيق قبل بيعه بالسوق السوداء فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

تمكنت حملة من إدارة مركز سنورس التموينية بالفيوم من ضبط 2 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية والمستودعات محظور بيعه أو تداوله، قبل بيعه فى السوق السوداء.

جاءت الحملة، بحسب بيان صحفي، اليوم، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس هشام سعيد، والمهندس حمادة نبيه، من ضبط 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كجم مخصص للمخابز البلدية، و16 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة ۳۰ كجم مخصص للمستودعات، وشيكارة زنة 10 كجم.

كما توجهت الحملة إلى مخزن آخر بجوار المخزن الأول، وهو عبارة عن حجرة من الطوب الأبيض لها باب خشبي ومفتوحة، عبارة عن حظيرة دواجن، وضبطت ۲۷ شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصصة للمستودعات زنة الشيكارة ۳۰ كجم داخل المخزن، بقرية ترسا یجمع الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية والمستودعات، لإعادة تعبئته و بيعه مرة أخرى في السوق السوداء بدون وجه حق، لتحقيق أرباح غير مشروعه من أموال الدولة المخصص للدعم، وتحفظت على الكمية المضبوطة على ذمة المحاضر التموينية، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.