صحف الخليج تبرز كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الشرق الأوسط الأخضر ..إنفوجراف

أبرزت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الثلاثاء، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى عقدت بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ودعا فيها الرئيس إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز عمل المناخ.

الاتحاد الإماراتية: الرئيس السيسى يدعو إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بنّاءة لتعزيز حماية المناخ أبرزت تأكيد الرئيس أن مصر حققت نجاحات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية أشادت باستضافة مصر للقمة كدليل على دور المنطقة فى عمل المناخ العالمى البيان الإماراتية: الرئيس السيسى يدعو إلى وضع خريطة طریق تحمى العالم من تأثیرات التغيرات المناخية ركزت على تأكيد الرئيس أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من الوعود إلى التنفیذ بإجراءات ملموسة الرياض السعودية: استعرضت تأكيد الرئيس السيسى لجدية الدول العربية فى مواجهة تغير المناخ أبرزت تأكيداته الرئيس بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة ممتازة لتعزيز التعاون وحشد الاستثمارات أشارت إلى اتفاق الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة أشهر على عقد القمة بشرم الشيخ