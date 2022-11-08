اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تقود العمل المناخى بالعالم...

صحف الخليج تبرز كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الشرق الأوسط الأخضر ..إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:57 م
صحف الخليج تبرز كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الشرق الأوسط الأخضر ..إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أبرزت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الثلاثاء، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتى عقدت بالتزامن مع مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، ودعا فيها الرئيس إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بناءة قابلة للتنفيذ تساهم في تعزيز عمل المناخ.
 
صحف الخليج
 
صحف 2
 
 
الاتحاد الإماراتية:
الرئيس السيسى يدعو إلى طرح أفكار مبتكرة ومقترحات بنّاءة لتعزيز حماية المناخ
 
أبرزت تأكيد الرئيس أن مصر حققت نجاحات ملموسة فى الإدارة المستدامة للموارد المائية
 
أشادت باستضافة مصر للقمة كدليل على دور المنطقة فى عمل المناخ العالمى
 
 
البيان الإماراتية:
الرئيس السيسى يدعو إلى وضع خريطة طریق تحمى العالم من تأثیرات التغيرات المناخية
 
ركزت على تأكيد الرئيس أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من الوعود إلى التنفیذ بإجراءات ملموسة 
 
 
الرياض السعودية:
استعرضت تأكيد الرئيس السيسى لجدية الدول العربية فى مواجهة تغير المناخ
 
أبرزت تأكيداته الرئيس بأن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر فرصة ممتازة لتعزيز التعاون وحشد الاستثمارات
 
أشارت إلى اتفاق الرئيس مع الأمير محمد بن سلمان منذ بضعة أشهر على عقد القمة بشرم الشيخ

 


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة