رسائل قادة أفارقة وآسيويون فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

استعرض أوخنانجين خوريلسوخ، رئيس منغوليا جهود بلاده في الاعتماد على الطاقة المتجددة، قائلا: "لدينا مصادر طاقة متجددة بسبب موقعها الجعرافي.. ومنغوليا يمكن أن تزيد إنتاج الطاقة المتجددة.. نسبة الطاقة المتجددة حاليا 18.2% من قدرة الطاقة المتاحة، ونعتزم زيادتها إلى 30% عام 2030".
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات ورسائل الرؤساء خلال قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ:
إيفاريست ندايشيميى رئيس بوروندى:
أحمد الله تعالى الذى جاء بنا بأمان وسلام هنا إلى شرم الشيخ
باسم حكومة وشعب بوروندى أشكر أخى الرئيس السيسى
تمويل المساهمات المحددة لبوروندى غير كافية للطموحات المرجوة
نتطلع إلى تسريع العمل فى الفترة المقبلة لمواجهة التغيرات المناخية
خريلسوخ أوخنا رئيس منغوليا:
لدينا مصادر طاقة متجددة عديدة بفضل موقع بلادنا
يمكن أن نزيد الطاقة المتجددة من 18.2% حاليا لـ30% بحلول 2030
نستضيف الاجتماع الـ17 لمؤتمر مكافحة التصحر فى 2026 لزيادة التمويل الأخضر
التعاون ضرورى للوصول إلى مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة
الأرض أرضنا وبيتنا ومصدر وجودنا وعلينا العمل معا من أجل رفاهية الأجيال المقبلة
رانيل ويكريمسينجه رئيس سيريلانكا:
المحيط الصحى لمدينة شرم الشيخ سيُلهم مناقشات cop27 لتُكلّل القمة بالنجاح
أشكر الحكومة المصرية كل الشكر على حُسن الترحيب والضيافة وتنظيم القمة
إنجاح الإجراءات فى مجال تغير المناخ يعنى ضرورة اتخاذ تدابير لتكميل "اتفاق باريس"
أقترح إنشاء جامعة دولية لتغير المناخ لتكون مكانا لتبادل المعرفة بين قطاعات متعددة
إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى:
تغير المناخ يدمر حياة الناس وسبل كسب رزقهم ونواجه مخاطر اقتصادية بسبب الاحترار
قطاع الزراعة محور اقتصاد زيمبابوى ويتعرض لمخاطر جسيمة جرّاء أزمة تغير المناخ
المسؤولون عن الأزمة عليهم أن يمنحوا أولوية فى التمويل لمساعدة الضحايا على الانتعاش
توسعنا فى الطاقة المتجددة وانبعاثات الغازات تنخفض لـ44.7 مليون طن بحلول 2030
سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا:
لصالح قارتنا والعالم أجمع نحتاج زيادة كبيرة فى طموحات التكيف مع تغير المناخ
أفريقيا تحتاج لتعزيز الصمود والتصدى للخسائر والأضرار كما نص "اتفاق باريس"
نحتاج مسار تمويل ملائم إضافة للدعم التكنولوجى والمساواة والتحول للأخضر
ينبغى على الدول الوفاء بالتزاماتها ولدينا تحدٍّ يتعلق بالمؤسسات الدولية والتمويل
نأمل فى تنفيذ الشراكات ونحتاج 90 تريليون دولار لتمويل مشروعات تغير المناخ
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