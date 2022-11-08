رسائل الرئيس السيسى من جلسة "مستقبل الطاقة" ضمن فعاليات cop27.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصطلح "الهيدروجين الأخضر"، ربما بات الأكثر شيوعًا واستخدامًا، خلال السنوات القليلة الماضية فى سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة، وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لاسيما وأن أزمة الطاقة التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن، قد فرضت علينا جميعًا، تحديًا حقيقيًا، فى تأمين إمدادات الطاقة التى تحتاجها دولنا دون الإخلال بواجباتنا تجــاه مواجهة أزمة المناخ العالميــة أو التراجع عن الأهداف التى توافقنا عليها والسياسات الوطنية التى نساهم من خلالها فى هذا الجهد.

جاء ذلك، خلال كلمة الرئيس السيسى، اليوم فى المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر".