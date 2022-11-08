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رحلة منتدى شباب العالم فى جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء «COP27»

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:03 م
رحلة منتدى شباب العالم فى جلسة نقاشية بالمنطقة الخضراء «COP27» شباب منتدى شباب العالم
كتب محمد أسعد

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عقد شباب منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول رحلة منتدى شباب العالم مع إطلاق منصة "شباب العالم " لقمة المناخ؛ وذلك في إطار فعاليات المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في نسخته السابعة والعشرين المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.
وشهدت الجلسة حديث عدد من شباب البرنامج الرئاسي وهم: دينا الحاروني، ومحمد فرحات وآلاء صادق، حول التعريف بمهمة ورؤية منتدى شباب العالم.
 
كما ناقشت الجلسة، الفاعليات والبرامج المختلفة التي يقدمها منتدى شباب العالم، والتي من بينها؛ معامل منتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة المختلفة، بالإضافة إلى معرفة كيفية التقديم وحضور فاعليات المنتدى، وكذلك مزايا حضور تلك الفاعليات من اكتساب مهارات شخصية وقيادية مختلفة.
 
كما تناول شباب البرنامج الرئاسي الحديث حول ما تتناوله منصة منتدى شباب العالم من خلال الموضوعات المطروحة على أجندة الأمم المتحدة لقضايا المناخ في النواحي البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك التطرق إلى كيفية حث قادة العالم على التحرك بشكل أكبر وأسرع في الوصول إلى حلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، فضلاً عن إلقاء الضوء على ما تم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع منذ انعقاد قمة المناخ برلين ١٩٩٥ واتفاق باريس للمناخ، واستكمال الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ.
وستشهد فعاليات منصة منتدى شباب العالم التي تنطلق في الفترة من 8 نوفمبر إلى ۱۷ نوفمبر على المسرح الروماني بالمنطقة الخضـراء لمؤتمر قمة المناخ، ٣٤ جلسـة متنوعة بين حلقات نقاشـية وورش عمل وقصـص نجاح لمبادرات ومشـاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة. وذلك بمشاركة واسعة من الشباب المصري والشباب المشارك في قمة المناخ من مختلف الجنسيات.
 
كما يشارك في فعاليات منصة منتدى شباب العالم عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومنها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهم بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطني ومؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والأكاديمية الوطنية للتدريب.
 
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