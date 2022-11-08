رئيس وزراء باكستان يشارك بمائدة مستديرة مع نظيره النرويجى على هامش قمة المناخ

كتبت: هناء أبو العز

فى اليوم الثانى لزيارة رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأطراف المناخية COP27 ، شارك رئيس الوزراء في رئاسة مائدة مستديرة مهمة مع نظيره النرويجي بعنوان "تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة".

وكذلك سيشارك رئيس الوزراء في الاجتماع الهام الذي تستضيفه بشكل مشترك المستشارة الألمانية ورئيس غانا بعنوان "توسيع نطاق العمل والدعم بشأن الخسائر والأضرار - الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ".

علاوة على ذلك ، على هامش المؤتمر ، سيلتقي رئيس الوزراء أيضًا بعدد من زعماء العالم لمناقشة قضايا التغييرات المناخية ، بخلاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.