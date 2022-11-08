اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء باكستان يشارك بمائدة مستديرة مع نظيره النرويجى على هامش قمة المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:32 ص
رئيس وزراء باكستان يشارك بمائدة مستديرة مع نظيره النرويجى على هامش قمة المناخ شهباز شريف بجوار امين عام الامم المتحدة علي هامش قمة المناخ بشرم الشيخ
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى اليوم الثانى لزيارة رئيس الوزراء الباكستانى محمد شهباز شريف إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأطراف المناخية COP27 ، شارك رئيس الوزراء في رئاسة مائدة مستديرة مهمة مع نظيره النرويجي بعنوان "تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة".

 

وكذلك سيشارك رئيس الوزراء في الاجتماع الهام الذي تستضيفه بشكل مشترك المستشارة الألمانية ورئيس غانا بعنوان "توسيع نطاق العمل والدعم بشأن الخسائر والأضرار - الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ".

 

علاوة على ذلك ، على هامش المؤتمر ، سيلتقي رئيس الوزراء أيضًا بعدد من زعماء العالم لمناقشة قضايا التغييرات المناخية ، بخلاف سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع مختلف الدول.


قمة المناخ

قمة المناخ 2022

جدول قمة المناخ

أهمية قمة المناخ

قمه المناخ بشرم الشيخ

افتتاح قمة المناخ

مصر تتسلم رئاسة قمة المناخ

جدول جلسات قمة المناخ

جدول قمه المناخ

الدول المشاركة في قمة المناخ

موعد قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ مصر 2022

cop27

COP27 Egypt

cop 27

COP 2022

كوب 27

مؤتمر كوب 27

مؤتمر المناخ

مؤتمر المناخ 2022

مؤتمر المناخ 27

الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

قمة المناخ في مصر 2022

مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ اليوم السابع

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

قمة المناخ cop27 اليوم السابع

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022

قمه المناخ مصر 2022

قمة المناخ 27

قمة المناخ يوم

قمة المناخ ويكيبيديا

التغيرات المناخية

استعدادات شرم الشيخ لمؤتمر المناخ

موعد مؤتمر COP 27

قضايا مؤتمر COP 27

موقع مؤتمر المناخ 2022

اليوم السابع بلس

مؤتمر المناخ ويكيبيديا

مؤتمر الأطراف cop 27

مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ



الموضوعات المتعلقة

"الجارديان" تسلط الضوء على انطلاق فعاليات قمة المناخ " Cop 27" فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:54 ص

لقاء القادة من أجل العالم.. فعاليات اليوم الثانى من قمة المناخ.. إنفوجراف

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:26 ص

أمير المصرى: فخور بمشاركتى فى قمة المناخ كسفير للمبادرة العالمية للأمم المتحدة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:00 ص

وزير الصحة: 50 عيادة فى الفنادق و300 سيارة إسعاف لتأمين ضيوف قمة المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:13 ص

نائبة بـ"إعلام النواب" ترصد مكاسب مصر من قمة المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:00 ص

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأمم المتحدة تقدر تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 11:56 م

سامح شكرى لـ"القاهرة الإخبارية": بذلنا جهودا كبيرة لاعتماد دول أعمال قمة المناخ الـ27

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:07 م

زعماء العالم خلال قمة المناخ.. الرئيس العراقى: نعانى فى بلدنا من مشكلات تصحر.. رئيس تنزانيا: الملايين يكافحون الانبعاثات الناتجة من التغيرات المناخية.. ورئيس الكونغو: مؤتمر المناخ يجب أن يكون مؤتمرا للعمل

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 م

قمة المناخ.. رئيس وزراء بريطانيا: يجب أن نفي بتعهداتنا بمجال التمويل وملتزمون بدفع 11.6 مليار جنيه إسترلينى.. رئيس لاتفيا: الأزمة الحالية فى الطاقة تدق ناقوس الخطر.. ورئيس جيبوتى: أفريقيا من أكثر القارات تضررا

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 09:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة