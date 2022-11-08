رئيس وزراء الأردن: نتعهد باتخاذ جميع الإجراءات الشاملة لضمان النمو الأخضر

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

وجه رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، الشكر للدولة المصرية على استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، قائلا: "أتقدم بكل الشكر لمصر لاستضافة المؤتمر ولكرم الضيافة والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر".

أضاف الخصاونة، في كلمته بقمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط: "نود أن نركز على أهمية التعاون في مجال التغير المناخي، لأن منطقتنا تعاني بالفعل من التغير المناخي، وهناك زيادة في الاحتباس الحراري وهناك حاجة إلى بناء القدرات في دولنا ودول العالم أجمع لمواجهة تداعياته، لاسيما وأن هناك تداعيات على البيئة والغذاء والسكان التي تزداد يوما بعد يوم وتنذر بوقوع كارثة في المستقبل، ولا بد أن نبدأ في مبادرة لمواجهة تداعيات تغير المناخ وكافة التحديات".

وأكمل: "الأردن يتعهد بالالتزام واتخاذ كل الإجراءات وكافة الحلول الشاملة لضمان النمو الأخضر، وفى نفس الوقت تنفيذ طموحاتنا الوطنية، ولا بد من التركيز على ضرورة العمل التعاوني والجماعي للحد من تداعيات التغير المناخي والتحديات ذات الصلة، ولا بد أن نتذكر أن التحديات البيئية والمناخية لا تضع فى اعتبارها المياه والسكان ونحن في حاجة إلى التعاون الجماعي لاتخاذ خطوات جادة".