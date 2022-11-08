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رئيس مدغشقر: نحتاج إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرارات مواجهة التغيرات المناخية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:18 م
رئيس مدغشقر: نحتاج إلى تسريع وتيرة تنفيذ قرارات مواجهة التغيرات المناخية قمه المناخ
كتب أحمد عرفة

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أكد أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، أنه بعد 23 عاماً سيتم الاحتفال بالذكرى الـ50 لمؤتمر الأطراف، موضحا أن الوضع اليوم في تدهور كبير نظرا لانتشار التصحر، وموجات الجفاف، وانخفاض الأمطار الذي يؤثر على المحاصيل الزراعية، فضلا عن الأعاصير التى تؤثر على الاقتصاد.

وعبر رئيس مدغشقر خلال كلمته بقمة المناخ، عن فخره بوجوده فى مصر، متقدما بالتهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى، على استضافة قمة المناخ، متابعا: نحن نحتاج إلى تسريع وتيرة تنفيذ القرارات لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال رئيس مدغشقر، إن قادة العالم يلتقون بشكل سنوي لمكافحة التغير المناخي، ومن أجل اعتماد القرارات للحد من الغازات الدفيئة، مطالبا بتسريع توفير الأموال اللازمة للحد من تغيرات المناخ ومواجهة تداعياتها.

 

 


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