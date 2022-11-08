رئيس جامعة الزقازيق يستقبل فريق "مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استقبل اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق فريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي "مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولي" برئاسة الدكتور أسامة صقر مدير المشروع، والدكتور فرحات سعد الخبير بالمشروع، فى إطار تأهيل معامل جامعة الزقازيق للاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد "EGAC" بحضور الدكتورة مروة أحمد عباس "مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة"، والدكتور أحمد عبدالرحمن عسكوره "مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة"، والدكتور أحمد فاروق عبد الجواد عميد كلية الهندسة، الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد كلية العلوم، الدكتور خالد سعيد المدير التنفيذى لمشروع كلية العلوم، الدكتورة رنا حسن رشاد المدير الفني لمشروع كلية الهندسة.

وقام الفريق بعد عقد اللقاء مع رئيس الجامعة بالتوجه إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة لحضور العروض التقديمية لكلا من معمل ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات. ومعمل أبحاث الجيوفيزياء البيئية ومعمل أبحاث الطب الشرعي والسموم والكشف التأكيدي عن المخدرات، ثم قام الفريق باستلام مخرجات مشروع معمل ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بكلية الهندسة وكذلك معمل أبحاث الجيوفيزياء البيئية بكلية العلوم.

وأشاد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على عدد متميز من المشروعات البحثية، كما أشاد سيادته بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وجدير بالذكر أن معمل ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات يقوم بدور فعال في خدمة البيئة والمجتمع من خلال مركز الاستشارات الهندسية بالكلية حيث يقدم الاستشارات واعداد التقارير الفنية في مجال ابحاث ميكانيكا التربة ، كذلك يقوم المعمل باجراء الاختبارات المعملية والحقلية الخاصة بضبط الجودة في مجال الهندسة الجيوتقنية وأبحاث التربة وبعض اختبارات العمق لجميع الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى الخدمات التعليمية لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في مجال التخصص.

كما تجدر الإشارة إلى أن معمل أبحاث الجيوفزياء البيئية يقدم الاختبارات المعتمدة التالية: اختبار قياس سرعة الموجات الطولية في الخرسانة والصخور، واختبار المسح الكهربائي لاستكشاف المياه الجوفية و ملوثات التربة، واختبار المسح السيزمي والتطبيقات العمرانية، وتحديد تركيز النيتروجين الكلي والنترات في المياه.

وقد اختتم الفريق اليوم بزيارة مشروع مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة والذي تم الحصول عليه من وحدة المشروعات بالدورة الرابعة عشر.