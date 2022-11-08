رئيس الوزراء البريطاني يبحث عددا من القضايا الدولية على هامش COP 27 بشرم الشيخ

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بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضية الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها.



وقال رئيس الوزراء البريطاني -حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية إنه عقد اجتماعًا ثنائيًا مع ماكرون على هامش قمة المناخ (COP 27) المنعقدة حاليًا بمدينة شرم الشيخ.



كما أعلنت الحكومة البريطانية أن سوناك والرئيس الكيني وليام روتو، اتفقا -عقب لقائهما على هامش القمة- على إجراء استثمارات في كينيا بقيمة 500 مليار شيلينج كيني، أي ما يعادل 3.6 مليار يورو.



كما التقى رئيس وزراء بريطانيا مع نظيرته الإيطالية المنتخبة حديثًا جورجا ملوني -على هامش قمة المناخ- وأجرى الجانبان "مناقشات إيجابية بشأن مجموعة من القضايا والأولويات المشتركة، بما في ذلك التصدي للهجرة غير الشرعية وعصابات تهريب البشر"، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الوزراء البريطاني.