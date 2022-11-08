رئيس العراق: المياه تتأثر بتغير المناخ ولا بد من التعاون الإقليمى للحفاظ عليها

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أننا حاجة ماسة من جميع الدول لدعم خطط العمل لوضع الحلول في مواجهة تغير المناخ، متابعا: "حان الوقت للبدء وتوفير التمويل اللازم وتوفير جميع الحلول لمواجهة تغير المناخ".

وأضاف خلال كلمته خلال قمة رؤساء مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك حاجة ماسة لوضع الحلول الحد من الانبعاثات والاحتباس الحراري ومواجهة تغير المناخ"، لافتا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على تغير المناخ، واستخدام الموارد المحلية للدول مثل الموارد المائية في كافة المناحي تتأثر أيضا بتغير المناخ.

وتابع الرئيس العراقي: "التلوث الصناعي، يؤثر على الموارد الطبيعية، الموارد المائية أحد الأمور التي تعتبر خارج السيطرة بسبب تغير المناخ بشكل عام وكافة نواحيه، وكذلك السياسات الإقليمية من خلال كيفية مشاركة المياه بيننا بشكل جيد، والإجراءات التشغيلية لكل دولة خاصة من دول الجوار.. ولابد من ضمان التعاون بين الجوار.. وليس فقط المراقبة ولكن المساهمة في الإجراءات".

وأكمل الرئيس العراقي: "لابد من تحسين الأنظمة خاصة أنظمة الري ولا يمكن أن نعود إلى الحقب القديمة من خلال هدر المياه.. ولابد من ابتكار أنظمة جديدة ومتميزة من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة.. ولدينا في العراق نعاني من نقص المياه وادعو كافة الدول لبذل الجهود للسيطرة على إجراءات الري للحفاظ على المياه، وهذا يتطلب تعاون دولي والتثقيف بشأن المياه".