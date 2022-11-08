رئيس العاصمة الإدارية يلتقى عددا من الشركات الفرنسية لبحث التعاون المعلوماتى

كتب أحمد حسن

استهل المهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أولى نشاطاته بقمة المناخ بلقاء مع المديرين التنفيذيين وقيادات شركة (ATOS) الفرنسية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركة شركة العاصمة الإدارية بفعاليات مؤتمر المناخ (COP27) المقام بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد المهندس خالد عباس، بمجالات التعاون المشترك مع الإشارة إلي ما تقدمه العاصمة لقاطنيها من عناصر الاستدامة وتلبي بذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والحفاظ علي المناخ.

تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الفرنسية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في إبريل 2022 بغرض إنشاء كيان قادر على إدارة البنية التحتية الذكية الخاصة بالإتصالات وإدارة مركز البيانات بالعاصمة كأول مدينة ذكية من الجيل الرابع بجمهورية مصر العربية وكنموذج للمدن الجديدة الجارى إنشائها في مصر.