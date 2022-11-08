دونالد ترامب يصف بيلوسى بـ"الحيوانة والمجنونة" عشية الانتخابات النصفية

كتبت ريم عبد الحميد

وصف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بالحيوانة، بحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو.

وبعد أيام من الاعتداء الذى تعرض له زوج بيلوسى فى منزلهما فى سان فرانسيسكو الشهر الماضى، قال ترامب أمام تجمع انتخابى فى دايتون فى أوهايو، للترويج للمرشحين الجمهوريين عشية الانتخابات النصفية: "أعتقد انها حيوانة أيضا لدرجة لا تجعلها تقول الحقيقة".

وذكر ترامب بيلوسى فورا بعد حديثه عن أحد رجال العصابات فى أمريكا المدان بالقتل، والذى أشار ترامب إليه بنفس الطريقة قائلا "كان هذا حيوانا". وتابع الرئيس الأمريكي السابق قائلًا: "قالت نانسي بيلوسي أرجوك لا تصفهم بالحيوانات فهم بشر، فقلت لا هم حيوانات، لأنني أعتقد أنها من الحيوانات كذلك"، على حد وصفه.

وفى توقع لرد الفعل الذى يمكن أن يواجهه بسبب تعليقه على بيلوسى، قال ترامب: سيقولون يا له من أمر مروع، إنه يصف نانسى بيلوسى بالحيوانة.. لم استخدم كلمة "هراء" أبدا مرة أخرى. لكن ما فعلته معنا فى هذا البلد...."، ولم يكمل.

كما أشار ترامب على نانسى بيلوسى بالمجنونة، وهو الوصف الذى استخدمه من قبل مرارا.