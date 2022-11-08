خبير لـ"القاهرة الإخبارية": ترامب يبذل كل ما فى وسعه لفوز الجمهوريين بالتجديد النصفى

كتب أحمد عرفة

أكد محمد رجائي بركات، الخبير في العلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ويبذل كل ما في وسعه لفوز الجمهوريين بانتخابات التجديد النصفى بالكونجرس وهو ما سيصعب من مهام الرئيس الأمريكي جو جو بايدن، خلال العامين المقبلين، خاصة على صعيد القرارات والمشروعات التي سيريد تمريرها عبر الكونجرس.

وأضاف الخبير في العلاقات الدولية، خلال تصريحاته لقناة القاهرة الإحبارية، أن هناك تخوفًا لدى الرأي العام بالولايات المتحدة الأمريكية من الأوضاع الاقتصادية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن دونالد ترامب قام بالعديد من المشكلات مع الاتحاد الأوروبي، حيث إنه فرض الجمارك على المنتجات الأوروبية المصدرة من الاتحاد الأوروبي.

ولفت الخبير في العلاقات الدولية، إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يحق له التدخل في السياسة الداخلية لأمريكا، إلا أن معظم القادة والمسئولين الأوروبيين لا يرغبون في عودة دونالد ترامب للحكم مرة أخرى.