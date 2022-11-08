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خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الأمريكيون يهتمون بالأوضاع الاقتصادية الداخلية أكثر من الحرب الروسية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:16 م
خبير لـ"القاهرة الإخبارية": الأمريكيون يهتمون بالأوضاع الاقتصادية الداخلية أكثر من الحرب الروسية الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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أكد ناصر زهير، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، أن الأمريكيين الآن يهتمون بالأوضاع الاقتصادية الداخلية أكثر من دعم اهتمامهم بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتمدد حلف الناتو.

وأضاف رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أن الرأي العام الأمريكي يرى أن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية كانت في أفضل عهد، موضحا أن هناك ضعف ثقة في الديمقراطيين، فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية حتى قبل جائحة كورونا، حيث لم يكن هناك تحقيق أي وعود من الرئيس الأمريكى جو بايدن.

ولفت رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف للسياسات الدبلوماسية، إلى أن جو بايدن يخوض عدة صراعات في الحرب الروسية ومع الصين، وأيضًا الصراع التجاري مع الأوروبيين.


أمريكا

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ترامب

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