وجاءت تصريحات كيرى على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP -27) المنعقدة في شرم الشيخ.

وقال كيريـ في تصريح لقناة القاهرة الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن كل الجهود ستبذل من أجل تنفيذ الوعود الخاصة بتعامل مع تغيرات المناخ، مضيفا أنه "تم تنفيذ الكثير مما تم الاتفاق عليه ونتوقع من كافة الدول بذل كل الجهود لتنفيذ تعهداتها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح أمس فعاليات الشق الرئاسي من مؤتمر المناخ، وحضر الجلسة عدد من القادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.