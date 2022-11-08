جلسات عن جهود صناعة البترول والغاز للوصول للحياد الكربونى بمؤتمر المناخ

كتبت -مروة الغول

تشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة حالياً فى شرم الشيخ انعقاد يوم لإزالة الكربون لأول مرة فى تاريخ مؤتمرات وقمم المناخ، وتركز الجلسة الافتتاحية لها المقرر عقده يوم 11 نوفمبر الجارى على ما تقوم به صناعة البترول والغاز فى هذا المجال، ومناقشة التحديات الخاصة بذلك، والالتزامات والتعهدات وزيادة الطموحات المتعلقة بإزالة الكربون.

ويتحدث خلال الجلسة جون كيرى المبعوث الرئاسى الامريكى للمناخ ، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ، و جيرد مولر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ، كما تشمل ايضاً جلسة نقاشية يشارك فيها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و الدكتورة أمانى ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقى للبنية التحتية والطاقة والرقمنة والسيد كريستيان بروخ الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة و دانيال فيوليتى مدير تنسيق البرامج لإتفاقية الامم المتحدة الاطارية المعنية ويديرها السفير كارلوس باسكال نائب رئيس الطاقة العالمية الشئون الدولية بمؤسسة اس اند ابى الاستشارية العالمية .