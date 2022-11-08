توفير الأرز بـ 12 جنيها للكيلو فى الغربية.. وضبط 4 أطنان ملح مجهولة المصدر

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود مديرية التموين في ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة عليها، من خلال تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على تجار السلع الغذائية، للتأكد من التزامهم بالأسعار، وتوفير السلع الغذائية بشكل عام في المحلات ومخازن السلع الغذائية، إلى جانب الاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار، وذلك بمشاركة مباحث التموين بالغربية، الطب البيطري، الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط مطحنة وتعبئة ملح طعام بدون ترخيص والتحفظ على (2) طن ملح مجهول المصدر، كما تم ضبط معمل مخللات وتعبئة بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها (2) طن ملح شكائر مجهول المصدر و(2) طن مخللات جزر منتج نهائي بدون بيانات تدل على المصدر والصلاحية، إلى جانب ضبط (15) كجم لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 20 كجم لحوم بداخل محل جزاره يقوم ببيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وتحرير (4) محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، كما تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة.

أوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أنه يتم بيع الأرز الأبيض زنة الشيكارة 25 كيلوجرام للمواطنين بمدينة طنطا وجميع المراكز بسعر 300 جنيه ،كما تم توفير كمية من الأرز الممتاز بسعر 12 جنيه للكيلو مع الإشراف على توزيعه من قبل إدارة التموين ببندر ومركز المحلة الكبرى .