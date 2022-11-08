توسعة طريق الرياح الناصرى نكلا بمنشأة القناطر تمهيدا لرصفه.. صور

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، أعمال توسعة طريق الرياح الناصري نكلا برقاش وإزالة المعوقات والتعديات على الطريق العام، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف؛ ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية، وبمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة سرعة إنجاز أعمال رفع الرتش وإزالة العوائق التى تعترض أعمال التطوير بالتنسيق بين كافه الجهات، والالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال وسرعة الانتهاء من الأعمال لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.

وتواصل المحافظة من خلال مديرية الطرق، أعمال تطوير طريق المنصورية، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية، حيث تشمل أعمال تطويره، توسعة ورصف طريق المنصورية، بدءا من الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي حتي الوحدة المحلية لقرية أبوغالب والطريق الأبيض بعرض 30 مترا، حيث تم البدء في أعمال التجهيزات وفرد طبقة الدقشوم ورفع المخلفات لاستكمال أعمال التطوير، وذلك بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس مركز كرداسة بضرورة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه ومراعاة التزام الشركات المنفذة بالمعايير المحددة مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، مشدداً على مراعاة خط التنظيم وعدم السماح ببروز وتعديات المنشآت بالطريق العام، منوها بأهمية دراسة استغلال ساحات فارغة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي وإنشاء موقف سرفيس حضاري لخدمة المواطنين بالمنطقة والمترددين عليها.