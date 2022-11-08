تنسيقية الأحزاب تعقد جلسة للحوار بمركز شباب المهدية بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقدت تنسيقية الأحزاب والسياسيين حوار وطنى بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا محافظة الشرقية للاستماع الى مشاكل المواطنين، بحضور الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين واسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة مركز شباب المهدية وعبد الله الانور عضو مجلس الشورى السابق، والحاج أحمد النجدي نقيب الفلاحين بمركز ههيا وعدد من أهالى القرية، والقرى المجاورة وعدد من السيدات .

وفتح الدكتور نادر مصطفى الحوار الوطنى مع الحضور حيث تناقش الجميع وتحدث نقيب الفلاحين بالمركز عن مشاكل الزراعة وما يخص الفلاح وكيف تستطيع الدولة مساعدة المزارعين خاصة في ظروف تغير المناخ الذى أثر بشكل واضح فى إنتاجية المحاصيل

كما تناقش أحد أهالى القرية فى ضرورة تشغيل الوحدة الصحية التى تم إنشاؤها منذ عامين ولم تستغل حتى الآن رغم حاجة الأهالى لتشغيلها وطلبت إحدى السيدات بإلحاق جناح بالوحدة الصحية بالقرية للغسيل الكلوى حتى يرفع العبء عن المرضى الذين يقطعون مسافات طويلة ذهابا وعودة للغسيل الكلوي في مستشفى ههيا المركزى.

كما تناقش أهالى القرية فى سرعة فحص مواسير مياه الشرب خاصة بعدما تغير لونها ودوام انقطاعها وكذلك تناقش الأهالى فى صيانة أعمدة الكهرباء وتغيير الأسلاك المكشوفة بأسلاك معزولة حفاظا على الأهالى خاصة فى دخول فصل الشتاء والذى يتم فيه صعق المواطنين حال هطول الأمطار

وتناقش الأهالى فى أن يقوم رئيس مركز ومدينة ههيا بعمل مطبات صناعية على الطريق المؤدي من ههيا إلى المهدية والذى تم رصفه خاصة أمام مدرسة الشهيد الجديدة حفاظا على التلاميذ.