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تقرير مشترك لـCOP27 وCOP26 يدعو لدعم الدول النامية بـ2 تريليون دولار سنويا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:48 م
تقرير مشترك لـCOP27 وCOP26 يدعو لدعم الدول النامية بـ2 تريليون دولار سنويا قمة المناخ
أ ش أ

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دعا تقرير مشترك أعدته رئاسة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27)، والدورة السابقة COP26، إلى دعم الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الناشئة باستثمارات بنحو تريليوني دولار سنويا حتى عام 2030 مع استثناء الصين من هذا الدعم، وذلك لوقف الاحتباس الحراري والتعامل مع تداعياته.

وذكر التقرير -الذي جاء تحت عنوان "تمويل العمل المناخي" ونشرته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء- أنه يجب أن يأتي تريليون دولار من المبلغ المقترح من الدول الغنية والمستثمرين وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وباقي المبلغ المقترح من مصادر خاصة وعامة محلية.


وحدد التقرير الاستثمار المطلوب عبر المجالات التي تغطيها محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ وهي: الحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري ما يؤدي إلى الاحترار، والتكيف مع التأثيرات المناخية المستقبلية، وتعويض الفقراء والدول الضعيفة عن الأضرار التي يتكبدونها بالفعل ولا يمكن تجنبها (الخسائر والأضرار).


وأكد التقرير أهمية مضاعفة المنح والقروض منخفضة الفائدة من حكومات الدول المتقدمة، من حوالي 30 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025.


وأشار التقرير إلى أن مصادر التمويل ضرورية للأسواق الناشئة والدول النامية للحماية من الخسائر والأضرار الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ والاستجابة لها.


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