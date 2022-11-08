تساقط أمطار متوسطة برافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، والقرة المطلة على رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم، هطول أمطار متوسطة.

ولم تعلن إدارة ميناء البرلس عن عن توقف حركة الملاحة في ميناء الصيد بمياه البحر المتوسط، وشهد البحر المتوسط وبحيرة البرلس استمرار حركة الملاحة.

وتستمر أجهزة المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتعامل الفوري مع أي أمطار.