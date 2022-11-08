تزامنا مع فعاليات قمة المناخ.. مبنى الشباب والرياضة يتزين بشعار COP27

أ.ش.أ

حرصت وزارة الشباب والرياضة على تزيين وإضاءة المبنى الخاص بالوزارة، بشعار قمة المناخ COP27، تزامناً مع انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي تستمر فعالياتها على مدار 12 يومًا، في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة - في تصريحات صحفية اليوم - أن مؤتمر المناخ COP27، يُعد فرصة عظيمة أمام الجميع لإيجاد حلول مبتكرة وعملية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتي تعاني منها كافة دول العالم، مشيراً إلى أن وثيقة السياسات التي خرجت من مؤتمر الشباب للمناخ COY17، تمثل أصوات الشباب نحو هذه القضية الهامة في مؤتمر المناخ COP27.

تجدر الإشارة إلى أن وزرة الشباب والرياضة افتتحت أمس جناح قافلة الشباب والمناخ بالمنطقة الخضراء، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون منظمة اليونيسيف، لتجوب محافظات الجمهورية، لتوعية الشباب والأطفال بموضوع تغير المناخ.