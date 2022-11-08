اليوم السابع
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تجديد حبس عاطلين سرقا مصوغات ذهبية وأموالا من شقة بمدينة نصر 15 يوما

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:47 م
تجديد حبس عاطلين سرقا مصوغات ذهبية وأموالا من شقة بمدينة نصر 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة.
 
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - 2جهاز " لاب توب" – 3 هواتف محمولة - 3 ساعات ماركات مختلفة - 2 حقيبة ظهر - حقيبة لاب توب - ومشغولات ذهبية وفضية) من داخل الشقة محل سكنه.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما عدا المبلغ المالى أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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