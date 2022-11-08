تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته فى شبين القناطر بالقليوبية لديسمبر المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وايهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحى ابراهيم، وأمانة سر محمد طايل وعلي القلشي، تأجيل نظر محاكمة المتهم بقتل زوجته فى شبين القناطر لجلسة اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل، لاستدعاء المحامي الأصيل، وسماع مرافعته.



واستمعت هيئة المحكمة للشاهدة الأولى "حمیده صابر محمدى شلبى"، 63 سنة ربة منزل ومقيمة يحي الشرقاوي مدينة العبور - الزاوية الحمراء - القاهرة، بأنها وحال تواجدها ونجلتها بالبلدة أبلغها حفيدها بنشوب مشادة كلامية فيما بين والدته المجنى عليها والمتهم تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الآخير على المجنى عليها بالسب والضرب على اثر ذلك قامت الاخيرة بالتوعد له باتخاذ الإجراءات القانونية قبله ثم تناهي الى مسامعها تعقب المتهم للمجنى عليها متعديا عليها تارة أخرى فهمت لاستبيان أمر ابنتها، والتي أبصرتها بمحل الواقعة مسجاه أرضا مغشياً عليها غارقة بدمائها وبنقلها إلى المستشفى فوجئت بوفاتها وعزت قصد المتهم من ذلك إزهاق روح المجنى عليها وذلك على اثر خلافات سابقة فيما بينهما.



وقالت الشاهدة الثانية، " ظهره محمد محمد سالم" 55 سنة – صاحبة مكتبة ومقيمة قرية طحوريا مركز شبين القناطر، بأنها وحال مرافقة المجنى عليها لها ومكوثهما بالحانوت خاصتها فوجئت بالمتهم يتعدى على المجنى عليها بالسب والضرب حتى قامت الأهالى بالزود عن المجني عليها والتي انصرفت الأخيرة متجهة نحو مركز الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهم فما كان من الآخير إلا أن قام بتتبعها ولم يستمر طويلا حتى عاد ويده غارقه بالدماء مقررا لأهليته بقتله للمجنى عليها وعزت قصد المتهم من ذلك إزهاق روح المجنى عليها وذلك على أثر خلافات سابقة فيما بينهما .



وقال الشاهد الثالث، حسام سامی حسن عبده حسن، 22سنة، صاحب ماركت العالمى- ومقيم قرية طحوريا مركز شبين القناطر إنه وحال تواجده بالحانوت خاصته تناهي الى مسامعه اصوات ضجيج وصراخ وباستبيانه الأمر أبصر المتهم ممسكا بالمجنى عليها والتفت الأهالي من حوله ولم يستمر طويلا حتى ظهر المتهم من بينهم ممسكا بسكين غارقه بالدماء مبصرا المجنى عليها مسجاه ارضا غارقه بدمائها وبنقلها إلى المستشفى علم بوفاتها.



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 20177 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 1989 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أنه قام " السيد شحات سيد بصير"، 33 سنة عامل ومقيم طحوريا - مركز شبين القناطر، بقتل المجنى عليها "غادة شعبان احمد حسن" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم على إزهاق روحها واعد لذلك الفرض سلاح أبيض "سكين" متتبعا لخطواتها وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها وذلك على النحو المبين بالأوراق.