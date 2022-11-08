اليوم السابع
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انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى إمبابة وانتقال الحماية المدنية للإنقاذ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:52 م
انهيار منزل مكون من 4 طوابق فى إمبابة وانتقال الحماية المدنية للإنقاذ انهيار منزل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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انهار منذ قليل منزل مكون من دور أرضى و 3 طوابق أعلاه بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.
 
تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار اي منازل أخرى في اي لحظة، وجارى البحث عن أي أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

أمن الجيزة

انهيار عقار

إمبابة

اخبار الحوادث



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