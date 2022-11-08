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اليوم.. تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد فى بولاق الدكرور بالجيزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 07:00 ص
اليوم.. تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد فى بولاق الدكرور بالجيزة مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد
كتبت – مرام محمد

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يشهد كفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، تشغيل مدرسة الشهيد عمرو عبد الجيد، وذلك في إطار جهود تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول والتوسع في إنشاء المدارس بالمناطق الساخنة لتحسين المنظومة التعليمية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه سيتم تسكين الطلاب بالفترتين (فترة صباحية،  فترة مسائية)، على النحو التالي:

-يوم الثلاثاء: (مراحل الصف الأول الإبتدائى، kg2 ، kg1).

-يوم الأربعاء: مراحل (الصف الثانى الإبتدائى، الصف الثالث الإبتدائى، الصف الرابع الإبتدائى).

-يوم الخميس: مراحل ( الصف الخامس الإبتدائى، الصف السادس الإبتدائى).

ومن جانبه، قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأنه يجرى العمل على إنشاء 44 مدرسة جديدة بالأحياء الساخنة التي تعاني من وجود كثافات طلابية بالفصول، وذلك بعد تخصيص الدولة لمساحة 40 فدانا لصالح الأبنية التعليمية والتى من شأنها توفير فصول دراسية إضافية لاستيعاب الطلاب من أبناء المحافظة، وتقليل الكثافات فى سبيل تحسين الخدمات التعليمية المقدمة لمواطنى المحافظة.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراضى لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس.


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