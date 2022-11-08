المفوضية الأوروبية: روسيا حرمتنا من 80% من الغاز.. ولدينا شراكات مع مصر بالهيدروجين الأخضر

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

توجهت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإتاحة الفرصة لها للتحدث بجلسة مستقبل الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، لاسيما وأن العالم يشهد في عام 2022 تغيرات كبيرة في الأسواق العالمية تتعلق مباشرة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، في كلمتها بجلسة مستقبل الطاقة، أن روسيا قطعت حوالي 80% من خطوط إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستهلك للغاز الروسي، لذلك قام الاتحاد بتنوع مصادر الطاقة وتوفير 50% من استخدامات الطاقة، ووضع خطط للمزيد من استخدامات الطاقة المتجددة.

وتابعت: "نركز على العوامل المحلية بشأن شرح أهداف المستقبل، ولدينا استثمارات كبيرة مخططة في الاتحاد الأوروبي، والطلب من الطاقة معظمه من روسيا وتحول اليوم إلى الجنوب، لأن الطلب يتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، فضلا عن الطاقة التي ننتجها وبالتالي يمكن تحقيق الاستقلال في استخدام الطاقة، ولابد من وضع حلول لازمة لإيجاد استثمارات في البنية التحتية، وهذا هو موضوع النقاش والذي يتطلب تعاون كافة الأطراف، كما يجب أن يكون هناك ميزانية مخصصة للدول الأفريقية تقدر بمئات المليارات، وإن نفذنا ذلك بالشكل الأمثل سوف يكون لدينا استثمار كافي في مجال الهيدروجين الأخضر والنظيف".

وأكملت: "هناك بالفعل شراكات مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتطلع إلى شراكة القطاع الخاص، ونحن نستثمر في البنية التحتية وربط مسارات توريد الغاز، وذلك يتطلب عملا مشتركا، ولابد من وضع حلول حاسمة لخفض استخدام الوقود الأحفوري والسير في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة".