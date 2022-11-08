وأكدت اللجنة - فى بيان وزعته المنظمة العالمية للارصاد الجوية فى جنيف اليوم الثلاثاء - على أن تحسين إدارة موارد المياه سيكون له فوائد متعددة بما في ذلك عن طريق الحد من الكوارث المتعلقة بالمياه وتعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود والمساعدة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وشدد البيان على أن التحدى ملح لأن آثار تغير المناخ غالبا ما يتم الشعور بها من خلال المياه .

البيان الذى تم إصداره من قبل المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الأمن المائى خلال قمة القادة فى شرم الشيخ، وذلك بعد أن جعلت الرئاسة المصرية المياه من أولويات مفاوضات شرم الشيخ، قال ان ما يصل الى 3.6 مليار شخص فى الوقت الحالى يواجهون صعوبة في الحصول على المياه، وتوقع أن يزداد هذا إلى أكثر من 5 مليارات بحلول عام 2050 .

ولفت البيان إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أفادت بأن 74 % من جميع الكوارث الطبيعية بين عامى 2001 و 2018 ارتبطت بالمياه من الفيضانات والجفاف، مشددا على أن الأخطار المتعلقة بالمياه هي جزء مهم من المبادرة الجديدة لتحقيق الإنذارات المبكرة للجميع في السنوات الخمس المقبلة.



اللجنة البارزة لقادة المياه والمناخ والتى تتألف من 18 من صانعى القرار والسياسة رفيعى المستوى والتى توفر التوجيه الاستراتيجى بشأن دمج جداول اعمال المياه والمناخ وتتقدم تحالف دولى بقيادة المنظمة العالمية للارصاد الجوية وتسع وكالات أممية فيما يعرف ( بشراكة المياه العالمية ) أبرزت فى بيانها ان مصر والتى يمثلها هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية هى أمة كثيرا ما تواجه ضغطا مائيا وشريان حياتها هو النيل وحذرت اللجنة من ان أفريقيا معرضة بشكل خاص للأخطار المتعلقة بالمياه ونقصها.

وقال البيان انه في حالة أحواض المياه العابرة للحدود فان الادارة التعاونية للمياه تعزز الانسجام والتعاون عبر الحدود كما يلعب الحفاظ على النظم البيئية المتعلقة بالمياه وادارتها دورا حاسما.

ودعا قادة اللجنة الى ضرورة مراعاة توافر المياه العذبة الحالية والمستقبلية وذلك في سياق الطلب المتزايد عند تخصيص المياه لقطاعات مختلفة وتلبية الأولويات المجتمعية والبيئية وتدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.. كما دعوا المشاركين فى قمة المناخ الى الاعتراف بالمساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها المياه للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه والتأكيد على ذلك وعلى أهمية حماية وحفظ واستعادة المياه والنظم البيئية المتعلقة بالمياه في الوثيقة الختامية التفاوضية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين.