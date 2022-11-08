القبض على مسجل خطر يتاجر فى الحشيش بمنطقة الوراق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه في الوراق، بحيازة كمية من الحشيش المخدر لترويجها بين عملائه، في منطقة الوراق والمناطق المحيطة بها.

وكشف المتهم عن تخزينه المواد المخدرة التي اعتاد الاتجار بها، داخل مسكنه، تمهيدا لترويجها بين زبائنه، مستخدما دراجة نارية.

وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير إلى تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ورصد تحركات المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته قطع من مخدر الحشيش معدة للبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.