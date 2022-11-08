القاهرة الإخبارية: استقالة وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، استقالة وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده ستفي بالتزاماتها بتوفير 11.7 مليار جنيه استرليني لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف سوناك - في كلمة أمام قمة المناخ (COP27) بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي - إن بلاده وضعت تشريعات للوصول إلى الحياد الكربوني و خطوات للحفاظ على الغابات لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في أمن الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، ما قد يلقي بظلاله على مواجهة التغيرات المناخية.