اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

القاهرة الإخبارية: استقالة وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:37 م
القاهرة الإخبارية: استقالة وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون جافين وليامسون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، استقالة وزير الدولة البريطاني جافين وليامسون

وفى وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن بلاده ستفي بالتزاماتها بتوفير 11.7 مليار جنيه استرليني لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف سوناك - في كلمة أمام قمة المناخ (COP27) بشأن مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي - إن بلاده وضعت تشريعات للوصول إلى الحياد الكربوني و خطوات للحفاظ على الغابات لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة في أمن الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، ما قد يلقي بظلاله على مواجهة التغيرات المناخية.

 


بريطانيا

وزير الدوله البيطانى

جافين

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة