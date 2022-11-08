ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن بيان الرئاسة العراقية أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس العراقى مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني على هامش أعمال مؤتمر قمة المناخ العالمي كوب 27 في مدينة شرم الشيخ والذي تم خلاله بحث أهمية توطيد سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

من جانبه، أشار العاهل الأردني إلى العلاقات المتميزة بين العراق والأردن، وأهمية توسيع أطر التعاون والعمل المشترك بما يحقق الخير والمنفعة للشعبين، مشيرًا إلى أنه بحث مع الرئيس العراقى أيضا التطورات والمستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على ضرورة توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.