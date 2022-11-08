اليوم السابع
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الصحة توضح الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:00 ص
الصحة توضح الفرق بين نزلة البرد والأنفلونزا.. اعرف التفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه بفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.  
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات". 
 
وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.
 
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الصحة

نزلة البرد

الانفلونزا

فيروس الانفلونزا



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