السيطرة على حرائق شبت داخل 3 شقق سكنية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة فى التعامل مع 3 بلاغات حرائق شقق سكنية، بدوائر قسم شرطة الهرم ومركزي شرطة "كرداسة، ومنشأةالقناطر" دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بشقق سكنية بمنطقة "شارع المدينة المنورة بمنطقة المعتمدية بكرداسة، شارع مغربي بقرية المنصورية بمنشأة القناطر، شارع محمد نجيب من الشهيد أحمد حمدي الطوابق فيصل بالهرم".

علي الفور جري تيسير سيارتين إطفاء لكل حريق وتمت السيطرة علي الحرائق دون إصابات، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.