السفينة وادى العرب تصل ميناء سفاجا البحرى وعلى متنها 63 ألف طن قمح

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم الثلاثاء، السفينة وادي العرب، تقل علي متنها 63 الف طن قمح، لحساب هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.



فيما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 77000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 789 شاحنة و 100 سيارة، وشملت حركة الواردات 69000 طن بضائع ، 428 شاحنة و 80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 361 شاحنة و 20 سيارات .



كما استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة بوسيدون اكسبريس وتغادر السفينتين دليلة و الحرية2، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، دليلة والحرية 2 .



كما يشهد ميناء نويبع اليوم رحلات مكوكية " وصول وسفر " لثلاث سفن وهى ايلة وسينا و بريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1140 راكب بموانيها .





