الرئيس السيسي يشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر فى السخنة

كتب محمد عبد العظيم

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق المرحلة الأولي من مشروع الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أنه يشارك اليوم برفقة رئيس وزراء النرويج بإطلاق المرحلة الأولي لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بقدرة 100 ميجا وات.

وأضاف الرئيس السيسي: "أ قوم اليوم مع فخامة رئيس وزراء النرويج، بإطلاق المرحلة الأولى، لمشروع إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة "100" ميجاوات، في "العين السخنة" والذي يعد نموذجًا عمليًا، للشراكة الاستثمارية المحفزة للتنمية الاقتصادية المستدامة والتي ترتكز، إلى جانب دور الحكومات، على القطاع الخاص الوطني والأجنبي للعمل يدًا بيد في هذا القطاع المثمر وستتاح لنا الفرصة اليوم، للتعرف على كافة جوانب هذا المشروع من الشركات المنفذة له، والتي تشارك معنا في هذا الحوار.