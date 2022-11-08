الرئيس السيسى يتحدث أمام قمة "مبادرة الشرق الأوسط لتغير المناخ".. إنفوجراف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية كانت حريصة على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى فى عام 2019.







أرحب بكم فى الجلسة المنعقدة بالشراكة بين مصر وقبرص

حرصنا على الانضمام لمبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها 2019

مصر تؤمن بأهمية دور المبادرة فى تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ

تسهم المبادرة فى تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية إقليميا

منطقتنا من أكثر أجزاء العالم تضررا من تبعات تغير المناخ

الآثار باتت ملموسة خلال السنوات الماضية عبر أحداث مناخية قاسية من حرائق غابات إلى فيضانات وسيول

المبادرات الطوعية من أهم جهود مواجهة تغيرات المناخ وإحدى أهم آليات العمل العالمية

الأطراف غير الحكومية يمكن بل يتعين عليها ممارسة أدوار مكملة وداعمة

المبادرة تتميز بالمكوّن العلمى الذى لا غنى عنه إذا كنا نسعى لاتساق جهودنا مع أفضل العلوم المتاحة

العلم يضعنا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ أهداف "اتفاق باريس" بما فيها خفض الحرارة 1.5 درجة

أتطلع للتعرف على خطة العمل الإقليمية المقترحة وأثق أنها ستسهم فى تعزيز جهودنا المشتركة

أتطلع للاستماع إلى خبرات وتجارب الدول الأعضاء اتصالا بجهودها لمواجهة تغير المناخ وطنيا وإقليميا

أثق فى أننا سنخرج من حديثنا بفهم أعمق لحجم التحدى وقدر الجهد المطلوب للمواجهة