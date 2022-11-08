الرئيس الأمريكى: الديمقراطيون قادرون على صنع التغيير

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الديمقراطيين قادرون على صنع التغيير، وذلك تزامنا مع الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن، إنه يوجد موظفين داخل مراكز الاقتراع الخاصة بلجان انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي من أجل الترجمة للغات مختلفة، حيث يوجد مترجم للغة العربية والإسبانية وعدد من اللغات الأخرى، والعملية الانتخابية تجري بشكل سلس حتى الآن.

وأضاف "جبر"، خلال تصريحات "عبر سكايب" مع الفقرة الإخبارية بالقناة، أن الأمريكيين العرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية مثلهم مثل أي مواطن أمريكي ينقسمون بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، حيث يوجد من يصوت جمهوريًا على الدوام، ومن يصوت ديمقراطيًا على الدوام، كما يوجد كتلة متأرجحة بين الطرفين.